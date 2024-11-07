Александр Стубб вважає, що Трамп може зустрітися, як із Зеленським, так і з Путіним, аби обговорити завершення війни в Україні.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що після перемоги Дональда Трампа на виборах у США настане "новий етап мирних переговорів" щодо війни РФ проти України, пише Yle.

Він вважає, що Трамп зустрінеться як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Я впевнений, що зараз настане новий етап мирних перемовин", - підкреслив Стубб.

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За словами політика, США та Європа мають продовжити знаходити рішення міжнародних проблем, зокрема і щодо війни Росії проти України. На думку президента Фінляндії, метою Трампа є також мир в Україні.

Крім того, Стубб прокоментував заяву новообраного президента США, який запевняв, що завершить війну за добу. Він зазначив, що спочатку потрібно дочекатися конкретного плану від нової адміністрації США. Лідер Фінляндії вважає, що цей план має поважати суверенітет України.

"Подивимося, яку модель миру представить адміністрація Трампа", - додав Стубб.

Перемога Трампа на виборах в США - як це вплине на Україну

Раніше ексголова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Дональд Трамп погрожував Путіну вдарити по Москві та обіцяв якнайшвидше закінчити війну в Україні. Проте, за словами політика, не всі заяви республіканця відповідатимуть дійсності. Водночас Кулеба пояснив, як перемога Трампа вплине на російського диктатора.

Водночас видання The Spectator написало, що перемога Трампа на виборах може ознаменувати кінець війни в Україні, проте, швидше за все, це відбудеться на умовах, які дозволять Путіну зберегти контроль над значною частиною територій, які були окуповані під час повномасштабної війни.

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