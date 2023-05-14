Якщо жоден із кандидатів не набере більше 50% голосів, 28 травня відбудеться другий тур виборів.

Сьогодні у Туреччині одночасно з парламентськими відбуваються президентські вибори, за результатами яких чинний президент Реджеп Таїп Ердоган може зазнати поразки після 20 років перебування при владі.

Як повідомляє агентство Anadolu, виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку і закриються о 17:00. Відповідно до виборчого законодавства Туреччини, забороняється повідомляти про будь-які результати до 21:00. Час у Туреччині збігається з київським.

Попередньо екзит-поли відзначали незначну перевагу головного суперника Ердогана - Кемаля Киличдароглу. Водночас якщо жоден із кандидатів не набере більше 50% голосів, 28 травня відбудеться другий тур виборів.

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На парламентських виборах змагатимуться між собою Народний альянс, що до якого входить консервативна Партія правління та розвитку Ердогана, та Національний альянс Киличдароглу.

Вибори у Туреччині

На президентських виборах у Туреччині головним суперником чинного президента Ердогана є кандидат від опозиційного блоку Кемаль Киличдароглу.

За даними останнього екзит-полу, Ердоган поступається опоненту на 5,6 процентних пункта.

Водночас, Ердоган раніше заявляв, що у випадку поразки передасть владу мирним шляхом.

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