Сьогодні у Туреччині одночасно з парламентськими відбуваються президентські вибори, за результатами яких чинний президент Реджеп Таїп Ердоган може зазнати поразки після 20 років перебування при владі.
Як повідомляє агентство Anadolu, виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку і закриються о 17:00. Відповідно до виборчого законодавства Туреччини, забороняється повідомляти про будь-які результати до 21:00. Час у Туреччині збігається з київським.
Попередньо екзит-поли відзначали незначну перевагу головного суперника Ердогана - Кемаля Киличдароглу. Водночас якщо жоден із кандидатів не набере більше 50% голосів, 28 травня відбудеться другий тур виборів.
На парламентських виборах змагатимуться між собою Народний альянс, що до якого входить консервативна Партія правління та розвитку Ердогана, та Національний альянс Киличдароглу.
Вибори у Туреччині
На президентських виборах у Туреччині головним суперником чинного президента Ердогана є кандидат від опозиційного блоку Кемаль Киличдароглу.
За даними останнього екзит-полу, Ердоган поступається опоненту на 5,6 процентних пункта.
Водночас, Ердоган раніше заявляв, що у випадку поразки передасть владу мирним шляхом.