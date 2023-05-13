Ердоган пообіцяв передати владу мирним шляхом у разі програшу / фото REUTERS

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відповів на заяви свого головного суперника на прийдешніх президентських виборах Кемаля Киличдароглу про те, що його уряд може не захотіти передати владу мирним шляхом у разі програшу.

Як пише Bloomberg, в інтерв'ю в п'ятницю, 12 травня, Ердоган заявив, що правляча партія і її союзники "вважатимуть будь-який результат голосування законним" і зроблять "все, чого вимагає демократія".

Коментарі Ердогана прозвучали незабаром після того, як його головний суперник Кемаль Киличдароглу заявив, що чинний президент і його союзники демонструють небажання визнати результати виборів у разі перемоги опозиції.

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Вибори в Туреччині - що потрібно знати 

Вже завтра, 14 травня, в Туреччині відбудуться чергові вибори. Голосування за нового президента країни і вибори до парламенту пройдуть в один день. 

У президентських перегонах, згідно з опитуваннями, два ключові гравці – Реджеп Таїп Ердоган, який протягом 20 років обіймає ключові посади в державі, і Кемаль Киличдароглу, якого було оголошено кандидатом від партійного опозиційного блоку "Національний альянс". 

Опитування, проведене за тиждень до виборів, показало, що Ердоган поступається опоненту на 5,6 процентних пунктів (Киличдароглу підтримали 49,3% опитаних, чинного президента – 43,7% опитаних). У KONDA Research, грунтуючись на даних опитування, припускають, що вибору можуть пройти в один тур. 

11 травня Кемаль Киличдароглу, заявив про втручання Росії в президентські вибори в Туреччині. 

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