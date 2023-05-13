Напередодні Киличдароглу заявив про втручання Росії в президентські вибори в Туреччині.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відповів на заяви свого головного суперника на прийдешніх президентських виборах Кемаля Киличдароглу про те, що його уряд може не захотіти передати владу мирним шляхом у разі програшу.

Як пише Bloomberg, в інтерв'ю в п'ятницю, 12 травня, Ердоган заявив, що правляча партія і її союзники "вважатимуть будь-який результат голосування законним" і зроблять "все, чого вимагає демократія".

Коментарі Ердогана прозвучали незабаром після того, як його головний суперник Кемаль Киличдароглу заявив, що чинний президент і його союзники демонструють небажання визнати результати виборів у разі перемоги опозиції.

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Вибори в Туреччині - що потрібно знати

Вже завтра, 14 травня, в Туреччині відбудуться чергові вибори. Голосування за нового президента країни і вибори до парламенту пройдуть в один день.

У президентських перегонах, згідно з опитуваннями, два ключові гравці – Реджеп Таїп Ердоган, який протягом 20 років обіймає ключові посади в державі, і Кемаль Киличдароглу, якого було оголошено кандидатом від партійного опозиційного блоку "Національний альянс".

Опитування, проведене за тиждень до виборів, показало, що Ердоган поступається опоненту на 5,6 процентних пунктів (Киличдароглу підтримали 49,3% опитаних, чинного президента – 43,7% опитаних). У KONDA Research, грунтуючись на даних опитування, припускають, що вибору можуть пройти в один тур.

11 травня Кемаль Киличдароглу, заявив про втручання Росії в президентські вибори в Туреччині.

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