Чинний президент країни отримав 43,7% голосів опитаних.

У неділю, 14 травня, в Туреччині пройдуть одночасно президентські і парламентські вибори. Реджеп Таїп Ердоган, який обіймав посаду прем'єр-міністра з 2003 по 2014-й роки і посаду президента протягом останніх 9 років, бореться за збереження влади.

Згідно з останнім передвиборчим опитуванням KONDA Research, проведеним минулого тижня, впевненості в тому, що Ердоган збереже президентське крісло, зараз немає – він значно поступається своєму ключовому опоненту Кемалю Киличдароглу (Альянс націй). Чинний президент країни отримав 43,7% голосів опитаних, а Киличдароглу – 49,3%.

"Результати дослідження за 6-7 травня показують, що існує ймовірність переходу президентських виборів у другий тур. Однак, якщо тенденція зміни голосів, що спостерігається з минулого тижня, збережеться, існує також ймовірність того, що вибори закінчаться на користь Кемаля Киличдароглу в першому турі", – констатують в KONDA Research.

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Інші учасники президентських перегонів не отримали і 5% голосів. Сінана Огана підтримали 4,8% опитаних, Мухаррема Індже - 2,2%.

Дослідження Konda Research проводилося шляхом інтерв'ю. Участь взяли 3480 осіб у 35 провінціях Туреччини.

Вибори в Туреччині - що потрібно знати

На тлі руйнівних землетрусів, внаслідок яких загинули понад 50 тисяч людей, чинний президент Реджеп Таїп Ердоган зіткнувся з падінням рейтингів.

Крім того, напередодні виборів з'явилися чутки про різке погіршення стану здоров'я 69-річного Ердогана. Інформацію про нібито пережитий ним інфаркт спростовували в президентській партії, але експерти прогнозували, що ці чутки можуть позначитися на результатах виборів.

Напередодні виборів Ердоган оголосив, що в країні знайшли найбільше родовище нафти, завдяки якому видобуток може бути подвоєно.

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