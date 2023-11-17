Також Орбан заявив, що Україна не має "міжнародно визнаної мети у війні", тому Угорщина не надаватиме допомоги нашій країні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре обурився через "утиски" угорської громади в Україні, заявивши, що ситуація з угорською мовою та освітою на Закарпатті при СРСР була кращою, ніж зараз при Україні.

"Я не перебільшую, коли кажу, що з точки зору угорської мови та освіти ситуація за часів Радянського Союзу була кращою, ніж зараз за часів Української держави", - сказав прем'єр Угорщини, передає місцеве видання RTL.

За його словами, Україна "продовжує карати закарпатців", тому Будапешт надасть їм допомогу.

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Також Орбан заявив, що Україна не має "міжнародно визнаної мети у війні", тому Угорщина не надаватиме допомоги нашій країні.

"Дуже складно допомогти країні, яка веде війну, не маючи міжнародно визнаної військової мети", - заявив Орбан, додавши, що поточна ситуація є "безвихідною", в якій тисячі людей гинуть в "християнсько-громадянській війні".

Угорська громада в Україні

Раніше Орбан зробив скандальну заяву про приналежність частини України до Угорщини, назвавши Закарпаття "давньою угорською землею".

Також Угорщина заявляла про намір блокувати початок переговорів про вступ України до ЄС через мовне законодавство.

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