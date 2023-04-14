Проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "економічно неіснуючою країною", фактично цитуючи слово в слово антиукраїнські тези екс-президента РФ Дмитра Медведєва.
Як пише угорське видання Magyar Nemzet, нові заяви щодо України були зроблені Орбаном в контексті європейської військової та економічної допомоги, проти якої постійно виступає Будапешт.
Орбан стверджує, що "за його оцінкою" війна припиниться в той момент, коли США і ЄС вирішать більше не фінансувати діяльність українського уряду.
"Наразі це не так, угорські платники податків також підтримують Україну через спільний європейський бюджет. Ось чому погано, що угорську меншину досі переслідують в Україні", - почав згадувати Орбан український закон про освіту.
Угорський прем'єр продовжить стверджувати, що нібито його країна "платить українцям пенсії і зарплати, підтримує державне управління України та охорону здоров'я". Він вірить, що такий стан речей не зможе зберігатися в довгостроковій перспективі.
Позиція Угорщини щодо війни в Україні - що говорить Орбан
Орбан, один з друзів Путіна, неодноразово "вибухав" антиукраїнськими заявами. Він лякав, наприклад, що перемога України призведе до застосування Росією ядерної зброї.
Залишається неясною позиція Угорщини і щодо російсько-української війни, а також до агресії самого Путіна. Країна стверджує, що допомагає Україні, піклуючись про біженців, але в той же час робить все можливе, щоб зупинити військову та фінансову допомогу країн Заходу.
А нещодавно в МЗС Угорщини заявили, що будуть "ставити палиці в колеса" євроінтеграції України і перспективі вступу України до НАТО.
Угорські чиновники також потрапляли в міжнародні скандали, публічно демонструючи територіальні претензії до своїх сусідів, зокрема - до України.