Політичний директор Віктора Орбана заявив, що угорці живуть нестерпно через українські закони.

Представник Віктора Орбана заявив, що Угорщина заблокує Україні переговори про вступ до ЄС, тому що угорцям жити на українських територіях стало нестерпно.

Про це заявив політичний директор прем’єра Угорщини Балаш Орбан телерадіокомпанії NOS, акцентуючи, що ставлення до країни змінилося через її "жорсткий" мовний закон.

"Нові закони зробили життя угорців в Україні нестерпним", - заявив він.

За словами Балаша, раніше Угорщина вітала спроби України стати ближчою до Євросоюзу.

Але тепер уряд Орбана ставить ультиматум: Угорщина блокуватиме всі спроби розпочати переговори про вступ в ЄС доти, поки Київ не змінить законодавство.

Йдеться про перехід шкіл нацменшин в Україні на українську мову. Відповідний закон запровадили нещодавно. Його положення передбачають, що кожна нацменшина (не тільки угорці в Україні) має здобувати щонайменше 70% освіти саме українською мовою.

Як зазначив Балаш Орбан, Угорщина не може змиритися з такою умовою.

"Доки існує цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію до Європейського Союзу", - вказав він.

Єврокомісія оцінила прогрес України щодо вступу в ЄС

Європейська комісія оцінила, наскільки уряд України просунувся у виконанні критеріїв, необхідних для початку перемовин про вступ до ЄС як країни-кандидата. Наразі Київ повністю задовільнив виконання 4 умов із 7, йдеться у внутрішньому звіті ЄК. Відповідна інформація опинилася у розпорядженні ЗМІ.

Серед виконаних критеріїв: реформа медіагалузі, зусилля України щодо боротьби з відмиванням грошей за стандартам FATF, завершення перевірки кандидатів у члени Вищої ради правосуддя (також держава створила Вищу кваліфікаційну комісію суддів України), виконання рекомендацій Венеційської комісії щодо врегулювання закону щодо процедури добору суддів Конституційного суду України.

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