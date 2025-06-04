Аби реалізувати цей намір, Москва хоче посадити в Кишиневі проросійський уряд.

Росія хоче розгорнути 10 000 військових у сепаратистському регіоні Придністров'я на кордоні з Україною, для чого спочатку Кремль спробує посадити прокремлівський уряд у Молдові. Про це у коментарі Financial Times заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, який послався на дані розвідки.

За словами Речана, Росія активно втручається у передвиборчий процес – у вересні Молдова проведе парламентські вибори. Метою Кремля є встановлення в країні дружнього до Москви уряду, який би дозволив розгорнути в Придністров’ї більше російських солдатів.

"Це величезні зусилля, спрямовані на підрив молдовської демократії. Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністров'ї", — сказав Речан, уряд якого поставив за мету вступ Молдови до ЄС.

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Втручання Москви включає онлайн-пропаганду та незаконні грошові перекази партіям і виборцям, каже прем’єр. За його словами, торік Росія витратила еквівалент 1% ВВП Молдови на кампанії політичного впливу в цій країні.

"Ви можете уявити, яким важелем впливу і тиском на південно-західну частину України стануть ці 10 000 військовослужбовців", – сказав Речан.

Як зазначає Financial Times, Росія розмістила свій військовий контингент у Придністров’ї після його відколення від Молдови у 1992 році. Відтоді російські сили тут значно скоротилися і зараз, за ​​оцінками, складають близько 1500 військовослужбовців. Однак майже всі вони є місцевими мешканцями з російським паспортом, тоді як безпосередньо з Росії туди делеговано лише невелику кількість офіцерів.

"Наразі їхні сили там майже безглузді. Але з більшою військовою присутністю в Придністров'ї, яку може дозволити [новий молдовський] уряд, схильний до Росії, вони можуть консолідуватися", – сказав Речан.

Ситуація довкола Придністров’я

Як писав УНІАН, у лютому минулого року сепаратисти Придністров’я публічно звернулися до Кремля із закликом врятувати їх від економічної блокади та "геноциду" з боку законного уряду Молдови.

А вже цієї зими Росія зупинила поставки газу до Придністров’я, вимагаючи від уряду Молдови покрити газові борги, які накопичили сепаратисти. При цьому за наказом із Москви сепаратисти відмовилися купувати газ, який їм пропонувала Європа та Молдова.

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