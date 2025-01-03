Вже кілька днів населення Придністров'я сидить без опалення та гарячої води через зупинку поставок російського газу.

Самопризначена влада невизнаного Придністров'я відмовилася від європейського газу і навіть від гуманітарної допомоги від Заходу в умовах комунальної катастрофи, спричиненої зупинкою поставок газу з РФ. Як пише Politico, ймовірно, відмова була не власною ініціативою сепаратистів, а розпорядженням із Москви.

Видання посилається на переписку між Кишиневом та підконтрольним сепаратистам підприємством "Тираспольтрансгаз". Доки сотні тисяч людей у ​​Придністров’ї залишаються без опалення та гарячої води у власних квартирах, місцева "влада" відхилила пропозиції щодо альтернативних поставок газу – не з Росії.

Як видно з документів, отриманих журналістами, компанія "Молдовагаз" запропонувала сепаратистам допомогу у "купівлі газу з європейських газових платформ" для задоволення місцевих потреб. Однак у Тирасполі відповіли, що це "фактично означає перехід від стабільних поставок від "Газпрому" до закупівель на спекулятивних умовах за значно вищими та нестабільними цінами".

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Наразі Придністров’я не отримує газу ані з Росії, ані з Молдови, і молдовські урядовці кажуть, що керівництво сепаратистів також відмовилося приймати гуманітарну допомогу, зокрема генератори.

Джерело в уряді Молдови підтвердило справжність цих документів і додало, що за категоричною позицією сепаратистів, ймовірно, стоїть Москва, а не місцеві лідери.

"Я вважаю надзвичайним те, що враховуючи серйозність кризи, коли школи та дитячі садки закриті, а люди мерзнуть у своїх будинках, влада Тирасполя відмовляється прийняти допомогу Молдови. Замість того, щоб працювати з владою Молдови, щоб знайти найкраще рішення для захисту населення в цей дуже важкий час, вони вважають за краще чекати російської допомоги, яка може прийти, а може і не прийти", — сказала Аура Сабадус, старший науковий співробітник вашингтонського Центру аналізу європейської політики.

Вона додала, що ціна питання – 20-45 мільйонів євро. Саме стільки, за підрахунками молдавської газової компанії, придністровцям коштуватиме європейський газ на цей опалювальний сезон.

Комунальна криза в Придністров’ї

Як писав УНІАН, Росія припинила поставки газу до Молдови та невизнаного Придністров’я. Це сталося на тлі закінчення контракту між Україною та РФ на транзит російського газу. Однак причиною було не це.

Десятиліттями Росія постачала невизнаному Придністров’ю газ, а рахунок за нього виставляла уряду Молдови. Оскільки Кишинів не визнає цей борг, зрештою Росія вирішила припинити поставки газу і в Молдову і в підконтрольне Москві ж Придністров’я. На думку багатьох оглядачів, метою цих дій є спроба розкачати внутрішньополітичну ситуацію в Молдові та послабити позиції проєвропейського уряду напередодні парламентських виборів, які відбудуться в цьому році.

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