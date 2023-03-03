Російських сил на окупованій частині Молдови, не достатньо для ефективних наступальних дій з придністровського напрямку.

Потенційні мобілізовані почали активно виїжджати з території так званої "Придністровської Молдовської республіки" (ПМР).

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов "Укрінформу". "Наявного контингенту російських сил в так званій ПМР, а насправді окупованій частині Молдови, не достатньо для ефективних наступальних дій з придністровського напрямку на Україну. Але стосовно провокацій - вони можливі", - зазначив він.

Юсов додав, що не секрет, що "відповідь на подібні провокації буде і буде рішучою".

Відео дня

Він зазначив, що влада Молдови застерігала від порушень законодавства, тому населення Придністров’я та військові з російським громадянством, добре знають про наслідки.

Юсов підкреслив, що військові на території ПМР знають, як діяти у разі заклику Кремля розпочати провокації, "саме тому сьогодні потенційні мобілізовані активно виїжджають з території Придністровської Молдовської республіки".

Ситуація в Придністров'ї

Новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати, оскільки далі вже не можна ігнорувати реальну небезпеку ескалації військових або гібридних операцій на цій території.

У Придністров'ї з 1995 року оперативна група російських військ з штаб-квартирою в Тирасполі. Наразі нараховує близько 1700 чоловік. Не має ударної направленості. Комплектується за рахунок місцевих мешканців.

Вас також можуть зацікавити новини: