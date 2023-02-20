Він вважає, що нейтралітет не захистить у разі нападу.

Новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про необхідність демілітаризації Придністров'я.

В інтерв'ю tv8.md він закликав не ігнорувати існування реальної небезпеки ескалації військових або гібридних операцій. "Ми повинні подбати про небезпеки дестабілізації, громадських заворушень, нападів на деякі інститути, гібридної війни, дезінформації, нагнітання тривоги в суспільстві, міжетнічної ненависті, яка створює умови для дестабілізації в країні, і інститути працюють над тим, щоб ці ризики не матеріалізувалися", - заявив він.

У ході шоу він сказав, що Молдова повинна відточити свою обороноздатність до такої міри, щоб будь-якому агресору було дуже складно або дуже дорого напасти на неї. При цьому Речан назвав нейтралітет - не більше ніж "інструментом зовнішньої політики".

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"У Республіці Молдова у нас йде гібридна війна, де Москва намагається захопити демократичні процеси, європейський курс, і ми не можемо робити вигляд, що небезпеки нереальні, що нам не потрібно зміцнювати наші можливості для захисту країну. Ми оголосили себе нейтральними, а це означає, що нас ніхто не торкнеться, але якщо хтось спробує підійти до нас, що ми будемо робити, брати сумки і бігти? (...) Ми взяли на себе цей нейтралітет, ми внесли його до Конституції, але російська армія і сьогодні знаходиться в придністровському регіоні", - додав він.

За словами прем'єра, лівий берег Дністра необхідно демілітаризувати "шляхом виведення російських військ і демілітаризації", після чого необхідні економічна і соціальна інтеграція громадян.

"Це залежить від кількох речей, але в якийсь момент це буде вирішено. Ми знаходимося в періоді геополітичних тектонічних рухів", - додав він.

Ситуація в Молдові

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні відомо про плани Кремля щодо захоплення влади в Молдові. Українська розвідка поділилася цими планами з ними.

Пізніше президент Майя Санду підтвердила це, зазначивши, що РФ хоче здійснити державний переворот за допомогою протестів "опозиції" і людей з військовою підготовкою.

Як відомо, уряд Молдови де-факто не контролює Придністров'я з 1992 року. У липні МЗС країни не дозволило в'їзд російським військовим, що базується в Придністров'ї.

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