Скасовуються рейси в і з Праги, Лондона, Парижа, Стамбула і Тбілісі.

Молдова заявила про скасування авіарейсів до столиць п'яти країн у зв'язку з технічними складнощами.

Як повідомляє прес-служба державної авіакомпанії в Молдові Air Moldova скасовано рейси з і в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул та Тбілісі.

"Скасовуються рейси в і з Праги, Лондона, Парижа, Стамбула та Тбілісі. Причиною скасування рейсів є операційні труднощі. Два літаки у флоті авіакомпанії поки недоступні для польотів", - йдеться в повідомленні.

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Пасажири рейсу 9u886 Верона будуть доставлені до міланського аеропорту Мальпенса, після чого вони зможуть вилетіти в Кишинів.

Air Moldova зараз працює над усуненням наслідків і реорганізацією розкладу польотів.

Війна в Україні та Авіалінії Молдови

Одразу після російського вторгнення в Україну Молдова закрила свій повітряний простір для цивільних літаків, проте згодом зняла таку заборону.

28 жовтня 2022 року угорський лоукостер Wizz Air заявив про те, що закриває базу в Молдові через російські ракети, які бомблять Україну.

14 лютого 2023 року Молдова тимчасово закрила своє небо через непізнаний літальний апарат. Причиною такого рішення з боку Кишенева став розвідувальний дрон, який перетнув кордон з боку України і невизнаного Придністров'я.

Скасовані авіарейси

27 червня 2022 року персонал німецької авіакомпанії Lufthansa оголосив страйк. В аеропортах застрягли близько 134 тисяч пасажирів.

25 січня 2023 року аеропорт Берлін-Бранденбург скасував всі пасажирські рейси заплановані на день. Було скасовано понад 300 рейсів. Таке рішення було ухвалено у зв'язку зі страйком співробітників.

15 лютого 2023 року найбільша авіакомпанія Європи Lufthansa заявила про глобальний збій в системі. Вийшла з ладу система посадки на борт літака.

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