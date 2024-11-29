Росія стоїть за "приголомшливо-безрозсудними" диверсіями в Європі. Про це заявив глава секретної розвідувальної служби Британії (МІ-6) Річард Мур, інформує Reuters.
Глава розвідки Великобританії вважає, що Росія "посилює бряцання ядерною зброєю, щоб відлякати інші країни від підтримки України". При цьому будь-яке пом’якшення підтримки Києва "підбадьорить" правителя Росії Володимира Путіна та його союзників.
"Наша безпека - британська, французька, європейська і трансатлантична – буде під загрозою", - зазначив розвідник.
За словами Мура, ціна підтримки України добре відома, але "ціна відмови від неї буде незрівнянно вищою":
"Якщо Путін досягне успіху, Китай оцінить наслідки, Північна Корея підбадьориться, а Іран стане ще більш небезпечним".
Диверсії РФ у Європі - останні новини
НАТО та західні розвідслужби вважають, що Росія стоїть за ворожими діями у євроатлантичному регіоні - від неодноразових кібератак до підпалів. Зокрема, керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони ФРН Крістіан Фройдінг заявив, що Німеччина нині є головною ціллю гібридних атак РФ у зв’язку з її провідною роллю у підтримці України.
Також УНІАН повідомляв, що Київ попросив НАТО про формальне запрошення до альянсу вже наступного тижня. За даними Reuters, йдеться саме про отримання запрошення, а не про сам вступ.
Вас також можуть зацікавити новини: