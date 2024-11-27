Корабель наразі має різні комерційні, а не військові маркування і не схожий на будь-який інший встановлений клас кораблів ВМС Китаю.

Китай вивів у море таємничий корабель, що за своєю конструкцією нагадує авіаносець. Відео судна зʼявилося у соцмережах, пише The War Zone.

Корабель наразі має різні комерційні, а не військові маркування і не схожий на будь-який інший встановлений клас кораблів ВМС Китаю. Залишається ймовірність того, що це може бути перший у своєму роді нібито цивільний дослідницький корабель.

Однак увагу привертає одна особливість в його конструкції, а саме – три надбудови, що є характерними для авіаносців. Хоча традиційно на кораблях такого класу стоять один чи два таких "острови", на новому судні їх три. І саме на третю конструкцію виведено димові труби, що є доволі нетиповим рішенням. Також на судні можна розгледіти розподіл на польотну та ангарну палуби, а це є ознакою авіаносного корабля.

Відео дня

Назва та характеристики нового китайського корабля, як його фактичний функціонал та призначення досі лишаються невідомими. Тож зараз інформація про нього базується лише на припущеннях.

Спуск судна на воду відбувся приблизно у вересні-жовтні цього року, що підтверджують супутникові знімки. Примітно, що на ньому можна побачити можна побачити емблему, яка вказує на його приналежність до CSSC (Китайської державної кораблебудівної корпорації). Не виключено, що таємничий корабель може бути якоюсь навчальною, тестовою та/або демонстраційною платформою на замовлення, яку CSSC може використати для перевірки інших майбутніх проектів.

Також звертається увага на те, що в 2022 році китайський уряд замовив розробку нового десантного корабля, який мав би бути оснащений польотною палубою та камерою-доком для випуску та прийому десантних катерів. У вимогах до розробки була можливість "подвійного" використання. Заявлена в вимогах довжина корпусу становила 200 метрів, ширину польотної палуби – 25 метрів, повне водозаміщення – 15 тисяч тонн, дальність ходу – 5 тисяч морських миль та автономність – 40 діб.

Українське видання Defense Express зауважило, що наведена вище історія "наочно ілюструє рівень дефіциту даних щодо оборонних і технологічних спроможностей Китаю".

Озброєння Китаю

Китайський танк VT-4 зганьбився під час демонстрації на міжнародному авіашоу. Він мав продемонструвати свої ходові характеристики, але все пішло не за планом.

Раніше стало відомо, що Китай створив свій клон американського F-35. Винищувач J-35A був представлений у вівторок на відкритті Китайської міжнародної авіаційної та аерокосмічної виставки в місті Чжухай.

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