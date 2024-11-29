Йдеться саме про отримання запрошення, а не про сам вступ.

Київ хоче, аби НАТО надала офіційне запрошення на вступ Україні вже наступного тижня. Про це пише Reuters.

Видання отримало в своє розпорядження лист міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, в якому той закликав своїх колег з НАТО надати запрошення Києву під час зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

Зокрема Україна заявляє, що погоджується з неможливістю приєднання до НАТО, доки триває війна. Але надання запрошення зараз, на думку Києва, продемонструє президенту Росії Володимиру Путіну, що одна з його головних цілей — не дати Україні стати членом НАТО — не може бути досягнута.

Відео дня

Хоча раніше дипломати НАТО казали, що на даному етапі в альянсі немає консенсусу щодо запрошення України, у листі Сибіги зазначено, що зараз оптимальний час для такого запрошення.

"Це стане адекватною відповіддю союзників на постійну ескалацію розв’язаної Росією війни, останньою демонстрацією якої є залучення десятків тисяч північнокорейських військ і використання України як полігону для випробувань нової зброї", – пише Сибіга.

Україна і НАТО: останні новини

Як писав УНІАН, Трамп призначив свого спецпредставника в Україні. Той вже має свій готовий план закінчення війни, який серед іншого передбачає відмову Україні у вступі в НАТО на невизначений період часу.

Натомість міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, яка відповідає за питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, вважає завершення війни неможливим без членства України в Європейському Союзі і НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: