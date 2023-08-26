Лукашенко постійно намагається зобразити себе суверенним лідером, незважаючи на фактичну окупацію країни Росією.

Виступ Олександра Лукашенка з приводу загибелі ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина був направлений на те, щоб збалансувати відносини з Кремлем і зберегти внутрішній контроль.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики Інституту звернули увагу на те, що слова Лукашенка прямо суперечили його попереднім заявам щодо угоди, яку він уклав за посередництва між Кремлем і Пригожиним.

"Вчора ISW невірно спрогнозував, що Лукашенко утримається від публічних заяв про смерть Пригожина, щоб не послаблювати й без того свою хитку позицію у відносинах з Кремлем. Бажання Лукашенка зберегти видимість суверенного лідера переважило будь-які подібні побоювання", - підкреслили експерти.

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У звіті говориться, що хоча Лукашенко і заявив, що "вагнерівці" продовжать діяти в Білорусі, але в останні тижні чисельність їх контингенту скорочується через, очевидно, успішні зусилля Кремля з ослаблення ПВК "Вагнер".

"Лукашенко постійно намагається зобразити себе суверенним лідером, незважаючи на фактичну окупацію країни Росією, і він сподівається перешкодити своїй внутрішній аудиторії розглядати майже напевно вбивство Пригожина Путіним як одностороннє скасування Кремлем угод, які він уклав з "Вагнером"", - йдеться у звіті.

Смерть Пригожина

Пригожин загинув в результаті авіакатастрови, яка сталася на території РФ 23 серпня.

24 серпня український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має ніякого відношення до зазначених подій.

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