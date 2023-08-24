Глава держави зауважив, що смерть ватажка "вагнерівців" "у якомусь сенсі" допоможе Україні.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував збиття літака, який належав ватажку ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину та повідомлення про його смерть.

За словами глави держави, Україна не причетна до цих подій. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на брифінгу у Києві.

"Коли Україна зверталася до країн світу щодо літаків, то ми не це мали на увазі… Хоча, це також в якомусь сенсі точно допоможе", - сказав президент.

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Водночас, він наголосив, що Україна не причетна до цих подій. Зеленський додав, що всі усвідомлюють, хто саме має відношення до цього. Ймовірно він мав на увазі російського президента Володимира Путіна.

Смерть Пригожина

Ввечері 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Згодом стало відомо, що він належав Пригожину. Загалом на борту літака знаходилося 10 людей, включноз самим Пригожиним. Усі вони загинули.

Іноземні експерти та аналітики висувають різні версії щодо замовників ліквідації ватажка "вагнерівців". Найпоширенішою є версія про те, що наказ на вбивство Пригожина віддав Путін.

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