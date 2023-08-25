Він каже, що повідомив про це і Путіну.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що знав про підготовку замаху на ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгенв Пригожина.

На брифінгу для ЗМІ він сказав, що під час останнього візиту в Об'єднані Арабські Емірати (судячи із заяв його прес-служби, кінець січня 2023 року - УНІАН) отримав "дуже серйозну" інформацію від джерел, "глибше яких не буває".

"Протягом двох годин знайшли посла Росії в Еміратах, викликали його до мене. Я передав йому шифрограму в Кремль Путіну і Бортникову (директор ФСБ - УНІАН) про підготовлюваний замах на Пригожина", - цитує Лукашенка БЕЛТ.

Відео дня

Пізніше він запитав у Пригожина, чи повідомили йому про це. Той відповів, що Путін попередив його про підготовку до замаху.

Реакція на загибель Пригожина в РФ і Білорусі

Нагадаємо, російський президент Путін, коментуючи смерть ватажка "вагнерівців", назвав його "талановитою людиною складної долі".

Глава Чечні Рамзан Кадиров сказав, що Пригожин останнім часом "не бачив, або не хотів бачити повну картину того, що відбувається в країні".

Лукашенко сьогодні заявив, що не відповідав за безпеку Пригожина. Однак під час "походу на Москву" повідомлялося, що він гарантує ватажкові ПВК повну безпеку, якщо той відмовиться від заколоту.

Вас також можуть зацікавити новини: