Засновник ПВК "Вагнер" нівелював авторитет голови Міноборони Сергія Шойгу, майже "безкровно" захопивши одне з найбільших міст у Росії.

Колишні старші офіцери британської розвідки Крістофер Стіл та Філіп Інгрем уточнили, як ЗСУ можуть скористатися на полі бою тією плутаниною, яку спричинив засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин спробою держперевороту із захопленням Москви.

На думку експертів, одним з головних підсумків дводенних заворушень у РФ стало те, що авторитетність втратили як лідер РФ Володимир Путін, так і його військовий міністр Сергій Шойгу, пише Sky News.

"Володимир Путін втратив авторитет та легітимність у Росії", - вважає Крістофер Стіл.

На його думку, з Шойгу у РФ також "все скінчено". З часом Путін прибере його з посади міністра. Однак відповідне рішення диктатор не прийме одразу після "заколоту", щоб не виглядати в очах світу та суспільства ще слабкішим, уточнив він.

Зі свого боку Філіп Інгрем додає, що Пригожин "присоромив Шойгу" в очах Путіна показавши, що фактично "безкровно" може зайняти одне з найбільших міст Росії.

Колишні розвідники вважають, що, з огляду на те, що російська армія залежна від ланки верховного керівництва, для ЗСУ настав час діяти більш активно.

Керівники середньої ланки російської армії не здатні проявляти власну ініціативу без вказівок "з верху", тому Київ може поглибити плутанину та кризу у РФ шляхом знищення логістичних центрів, командних штабів та ліній зв'язку.

"Це дає їм реальну можливість, яку вони можуть використати для тактичних просувань на полі бою. Але це займе тиждень або близько того", - прогнозують експерти.

24 червня Пригожин погрожував захопити Москву - що застосував

Нагадаємо, що сьогодні проект "База" опублікував додаткові деталі з приводу вчорашнього плану засновника ЧВК "Вагнер" Євгена Пригожина захопити Москву.

З'ясувалося, що він стягнув до столиці РФ через Воронезьку область понад тисячі одиниць військової техніки. Всього було 4 колони техніки, які у різний час та з різним складом перетнули кордон області.

Зазначимо, що заворушення у РФ почалися 23 червня, коли Пригожин звинуватив Міноборони Росію в тому, що російська армія вдарила по базі "вагнерівців". Вже під вечір 24 червня колишній кухар Путіна оголосив, що захоплення Москви не буде після перемовин щодо ситуації з лідером Білорусі.

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