Вхід на похорон ватажка ПВК "Вагнер" може бути за жетонами, з'ясували журналісти.

У РФ тіло ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина в неділю, 27 серпня, забрали "вагнерівці", його повезуть у Санкт-Петербург, де запланований похорон.

Близькі Пригожина вирішили, що траурний захід відбудеться у вузькому колі, вхід буде за спеціальними жетонами, повідомляє "ВЧК-ОГПУ" в Telegram, посилаючись на відомості джерела. За непідтвердженими даними, похорон Пригожина може відбутися у вівторок, 29 серпня.

"Станом на зараз точного рішення про регламент траурних заходів і прощання немає. Все залежить від позиції влади...", - наголошується на каналі.

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"Мінусований" Євген Пригожин - новини, які варто знати

Літак, на борту якого, зокрема, перебував ватажок ПВК "Вагнер", зазнав аварії під місто Твер ввечері 23 серпня. Смерть Пригожина вже офіційно підтвердили в РФ.

Є кілька версій авіакатастрофи, в тому числі вибух у турбохолодильнику чи на шасі або знищення борту російським військовим літаком, або зенітно-ракетним комплексом С-300.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі УНІАН сказав, що до ліквідації Пригожина причетний російський диктатор Володимир Путін.

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