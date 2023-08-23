Диктатор намагається компенсувати власні страхи, вважають в Офісі президента України.

Інформацію про те, що в Росії нібито ліквідований у результаті авіакатастрофи глава приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, прокоментували в Офісі президента України Володимира Зеленського.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк у коментарі УНІАН назвав те, що трапилося, керованою авіакатастрофою. "...вже зараз можна говорити про декілька важливих висновків. Єдина зацікавлена особа - тільки російський диктатор (Володимир Путін - Ред.)".

За його словами, "Путін ніколи не прощає власний страх". "Тим більше він не прощає масштабне публічне приниження, замішане до того ж на особистій зраді вчорашнього фаворита. А Путін, нагадаю, був надзвичайно наляканий у червні 2023 року, коли Пригожин організував марш на Москву. Наляканий у всіх сенсах - він усвідомив, що немає ніякої силової вертикалі і немає ніякого контролю", - заявив Подоляк.

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За словами радника, "пригожинський заколот, нехай і провалився, однозначно і блискавично знищив всі міфи, які створював російський президент роками - міф про свою силу, міф про всюдисущих силовиків, які тотально контролюють "вагнерівців", міф про лояльність еліт, міф про власну безумовну електоральну популярність - все це розвалилося".

В ОП додали, що "найважливіше, - він показав всім, в тому числі і західним елітам, що Путін вміє істерично бояться, вміє панікувати, вміє стрімко тікати і вміє ховатися".

"По суті, на мій погляд, у Пригожина не було жодного шансу вижити. Зупинивши за 200 кілометрів до Москви власний бунтівний марш, він підписав собі абсолютний смертний вирок. Питання було тільки, коли, як, в якому складі він буде приведений у виконання. Путін в класичній російській традиції зробив це максимально демонстративно, показово і своєчасно", - заявив радник глави ОП.

Подоляк вважає, що диктатор тим самим намагається і компенсувати власні страхи, які пережив у червні, і частково відновити репутацію, і повернути контроль над елітами, показавши їм, що буде за прояв будь-якої нелояльності.

"У Росії безсумнівно починаються смутні часи, коли підозрілість буде реалізовуватися через дивні смерті представників путінського клану...", - додав він.

"Мінусований" Євген Пригожин - новини, які варто знати

23 серпня ввечері стало відомо, що у Тверській області РФ розбився літак Євгена Пригожина. Повідомлялося, що серед пасажирів були і Пригожин, і командир "вагнерівців" Дмитро Уткін. Пізніше з'явилася інформація, що на місці падіння борту знайшли тіла восьми жертв.

За відомостями журналістів, практично всі жертви сильно обгоріли, і для встановлення їхніх імен знадобиться експертиза ДНК. Після цього різні джерела стверджували, що "Пригожин помер". Mash в Telegram писав, що одна з версій авіакатастрофи - теракт.

Довідка УНІАН. Наприкінці червня "вагнерівці" нібито влаштували бунт в Росії, захопили військові об'єкти у Воронежі та Ростові-на-Дону, знищили, зокрема, рідкісний російський військовий літак й колонами рухалися у бік Москви. Володимир Путін назвав дії найманців "зрадою". Пізніше все завершилося "договірняком" - вагнерівців вирішили відправити у Білорусь.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов стверджував, що заколот Пригожина погодив Путін.

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