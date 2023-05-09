Ватажок "Вагнера" дав Путіну часу до закінчення параду в Москві.

Ватажок ПВК "Вагнера" Пригожин поставив ультиматум Путіну. В опублікованому відео він заявив, що якщо сьогодні до закінчення параду в Москві його не забезпечать боєприпасами, то він опублікує відео, де розповість реальну правду про плачевну ситуацію на фронті.

"Повне відео, де я розповім ситуацію з боєприпасами, покажемо рівно о 10:40 після закінчення параду перемоги... Раптом боєприпаси отримаємо, тоді не будемо показувати", - пригрозив Пригожин Путіну.

Вихід "Вагнера" з Бахмута - що відомо

На початку травня Пригожин заявив, що "вагнерівці" залишають Бахмут. за його словами, позиції передадуть підрозділам Міноборони РФ. Своє рішення Пригожин пояснив тим, що за відсутності боєприпасів "вагнерівці" приречені на безглузду загибель.

Відео дня

Пізніше Пригожин заявив, що готовий передати позиції "вагнерівців" у Бахмуті бійцям глави Чечні Рамзана Кадирова.

В ISW підкреслили, що Міноборони Росії змінило пріоритет і перемістило фокус з захоплення Бахмута на підготовку до українського контрнаступу.

Тим часом в ОП заявили про початок в РФ масштабної внутрішньої війни, щоб перекинути на когось відповідальність за провали в Україні. Разом з тим радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що публічна дискусія між Пригожиним, Кадировим і Шойгу - це відволікання уваги.

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