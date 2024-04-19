Принц Гаррі офіційно назвав США своїм основним місцем проживання.

Принц Гаррі, син короля Чарльза III офіційно підтвердив, що тепер він став резидентом Сполучених Штатів Америки. Відомо, що сталося це за чотири роки після того, як Гаррі та його дружина Меган, герцогиня Сассекська, переїхали до вілли в Південній Каліфорнії. Вже цього тижня туристична компанія, яка є під контролем принца, подала документи, аби проінформувати британську владу про те, що він остаточно переїхав та проживає в США. Про це повідомляє The Washington Times.

"Це офіційне визнання підкреслює зростаюче відчуження принца від Британії після того, як він і Меган відійшли від королівських обов'язків заради прибуткових медіа-угод в Америці. Відтоді Гаррі неодноразово критикував королівську родину, зокрема звинувачення у несвідомому расизмі, які увійшли до серіалу Netflix та автобіографії принца", - зазначають у матеріалі.

У виданні розповіли, що документи подала компанія Travalyst Ltd, яка на 75% належить Гаррі та була заснована у 2020 році, щоб "сприяти глобальному усвідомленню важливості сталого туризму". Документи отримала державна установа Companies House, яка наглядає за реєстрацією компаній Великої Британії.

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Журналісти додали, що подача документів ще більше віддаляє Гаррі від його ролі, як одного з державних радників короля, яких можуть призначити для виконання обов'язків монарха, якщо він нездужає або перебуває за межами країни.

"Хоча Гаррі формально залишається державним радником, у 2022 році корона повідомила Парламент, що "на практиці" тільки працюючі члени королівської сім'ї будуть покликані заміщати монарха", - йдеться у публікації.

Своєю чергою фонд "Спадщина" засумнівався у рішенні Департаменту внутрішньої безпеки надати Гаррі американську візу після того, як він зізнався у вживанні наркотиків у своїй книзі "Запасний". Фонд, що звернувся до судді з проханням змусити департамент надати імміграційну справу Гаррі, наголошує, що принц або збрехав у своїй візовій анкеті, або отримав особливе ставлення, адже історія щодо вживання наркотиків, зазвичай, позбавляє заявника права на отримання візи.

Останні новини про королівську сім'ю Великої Британії

Як писав УНІАН, коли у короля Великої Британії Чарльза III виявили рак на ранній стадії, це змусило принца Гаррі приїхати до батька. Як повідомлялось в лютому, батько із сином не бачили один одного чотири роки. Зустріч тривала лише 30 хвилин.

Вже в березні після фейків про свою смерть, Чарльз III з'явився на публіці. Відомо, що він зустрівся з ветеранами корейської війни, щоб відзначити 70-ту річницю перемир'я, яке завершило збройний конфлікт.

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