Герцог Кембриджський зазначив, що поки не розмовляв з принцом Гаррі після інтерв'ю, але зробить це.

Герцог Кембриджський Вільям вперше особисто прокоментував скандальне інтерв'ю свого брата принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

Читайте також"Нарешті виговорилися": британці відреагували на скандальне інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл (відео)Про це пише BBC News.

Як відомо, у розмові з американською телеведучою Опрою Вінфрі герцог та герцогиня Сассекські фактично звинуватили британську королівську сім'ю у расизмі.

На запитання журналіста, чи можна назвати королівську сім'ю расистською, принц Вільям сказав:

«Ми абсолютно не расистська сім'я».

Він також зазначив, що поки не розмовляв зі своїм братом після інтерв'ю, але зробить це.

Скандальне інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл: що відомо

Герцог та герцогиня Сассекські дали інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі.

Під час бесіди Меган Маркл (афроамериканка по матері) повідомила, що в королівській родині були стурбовані тим, наскільки темною може бути шкіра її тоді ще не народженого сина Арчі.

Крім того, Меган поділилася, що під час першої вагітності її переслідували думки про самогубство, причиною яких був тиск з боку деяких представників королівської сім'ї та ЗМІ.

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Автор: Катерина Шварц