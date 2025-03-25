Він заявив, що Туреччина правильно позиціонувала себе з першого дня російсько-української війни.

Туреччина мобілізувала всі свої дипломатичні ресурси для забезпечення якнайшвидшого закінчення війни РФ проти України.

Про це сказав президент країни Реджеп Тайїп Ердоган, передає Укрінформ. "Ми мобілізували всі наші дипломатичні ресурси, щоб забезпечити якнайшвидший вихід нашого регіону з нестабільності", - сказав турецький президент про процес пошуку завершення війни в Україні.

Ердоган висловив сподівання, що війна Росії проти України закінчиться без подальших руйнувань. "Туреччина правильно позиціонувала себе з першого дня російсько-української війни. Ми не піддавалися нічиїм порадам і продемонстрували позицію, яка додала впевненості обом країнам. Ми наголошували на кожній платформі, що в мирі не буде тих, хто програв", - сказав Ердоган.

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Він оцінив "частково позитивний" підхід Росії до ідеї США про 30-денне припинення вогню як "скромний, але цінний крок на шляху до миру".

Зусилля Туреччини щодо закінчення війни в Україні

Ердоган заявляв про готовність зробити внесок у переговори щодо закінчення війни в Україні. Так, 16 березня Ердоган прокоментував спроби Трампа закінчити війну в Україні. Зокрема він привітав ідею про 30-денне перемир’я між Україною та РФ і сказав, що готовий надати майданчик для подальших переговорів.

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