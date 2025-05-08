За даними журналістів, влітку він може прибути до США.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп попросив турецького лідера Реджепа Ердогана виступити посередником в переговорах між Україною та Російською Федерацією.

За даними турецької газети Hürriyet, під час "теплої" телефонної розмови політики запросили один одного до столиць своїх країн. Трамп пообіцяв відвідати Туреччину, але після візиту Ердогана до Штатів. За попередніми даними, поїздку заплановано на червень:

"Трамп попросив президента Ердогана стати посередником у припиненні російсько-української війни. Президент Ердоган - лідер, який може зустрітися і з Путіним, і з Зеленським. Він позитивно ставиться до пропозиції щодо посередництва".

Роль Туреччини у переговорах

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дійсно неодноразово виступав з ініціативою стати посередником у мирних переговорах між Україною та Російською Федерацією.

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Анкара пропонувала відновити переговори, заявляючи про свою нейтральну позицію та прагнення миру. Ердоган також наголошував, що ні Україна, ні Росія не можуть дозволити собі програти, тому мають досягти компромісу.

Як відомо, Туреччина є членом НАТО. Анкара надавала українцям допомогу, включаючи військове озброєння, а також твердо стоїть на позиції щодо територіальної цілісності України.

Водночас турецька влада підтримує тісні економічні та політичні зв’язки з Москвою. Зокрема, Анкара не приєдналася до західних санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

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