За словами Келлога, Трамп зможе домогтися угоди між Україною і РФ.

Україна і Росія зараз близькі до того, щоб домогтися повного припинення вогню. Для цього необхідно узгодити умови двох країн. Про це заявив спецпосланець президента США з питань України та РФ Кіт Келлог в ефірі Fox Business.

"Ми хочемо домогтися всеосяжного 30-денного припинення вогню. Щойно ми цього доб'ємося, відновити війну буде дуже складно. Ось у що я вірю", - сказав він.

Келлог вважає, що зараз необхідно сформувати договірні умови, в яких будуть чітко вказані вимоги України і Росії для завершення війни. Він додав, що після цього позиції країни потрібно буде "звести разом".

Відео дня

За словами спецпосланця, президент США Дональд Трамп продовжує контактувати з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Він запевнив, що американський лідер зможе домогтися угоди між двома країнами.

"Я дійсно вірю, що ми стоїмо на порозі припинення вогню, але обидві сторони повинні будуть піти на компроміс. Жодна зі сторін не отримає всього, чого хоче. Доведеться в чомусь поступитися, щоб прийти до рішення. Але президент Трамп може це зробити", - наголосив Келлог.

Переговори про завершення війни - важливі новини

Раніше в The Wall Street Journal писали, що переговори про завершення війни зараз перебувають у глухому куті. У виданні вважають, що Україна і Росія, схоже, розраховують на те, що президент США Дональд Трамп швидше втратить терпіння до іншої сторони.

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав головну проблему в переговорах США і РФ щодо України. Водночас він зауважив, що в Україні сприймають ці переговори як гарний "поштовх" у ситуації.

Вас також можуть зацікавити новини: