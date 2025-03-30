Водночас він зазначив, що в Україні сприймають ці переговори як гарний "поштовх" у ситуації.

В Україні сприймають переговори США і Росії про війну як гарний "поштовх" у ситуації. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі TVN24, вказавши водночас на одну важливу проблему цих переговорів.

Так, він зазначає, що такі переговори "суперечать канонам дипломатії".

"Згідно з традиційним каноном, спочатку ви відкриваєте якийсь конфіденційний канал комунікації, досліджуєте наміри іншої сторони, потім вибудовуєте певну довіру, і лише потім лідери благословляють угоду, яка майже готова", - пояснив він.

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Водночас глава МЗС Польщі зауважив, що у Дональда Трампа є свій особистий стиль і українці мають до нього довіру.

"Українці кажуть, що це дає надію на пришвидшення певних процесів, які, як вони сподіваються, приведуть до міцного миру. Тож вони висловлюють Дональду Трампу вотум довіри", - додав Сікорський.

Переговори про перемир'я - новини

Представник Росії на мирних переговорах щодо України, голова комітету Ради Федерації у міжнародних справах Григорій Карасін припустив, що угоди про припинення вогню не буде досягнуто у 2025 році.

водночас AP писало, що РФ готує масштабний наступ на увесь 2025 рік, щоб посилити позиції Кремля на переговорах про припинення вогню.

А за прогнозами МВФ, війна в Україні може завершитися в останні місяці 2025 року.

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