Вони побоюються, що припинення бойових дій дасть Росії час для переозброєння і передислокації військ до їхніх кордонів.

Міністри оборони країн Балтії попередили, що припинення вогню в Україні різко підвищить безпекову загрозу для регіону, оскільки Росія продовжить реалізацію планів з переозброєння і перекидання військ на північно-східний фланг НАТО.

Як пише Financial Times, Естонія, Латвія і Литва стурбовані тим, що Москва не зупиниться на Україні і наголошують, що Кремль уже намітив плани зі збільшення військового виробництва і розміщення додаткових військ уздовж їхніх кордонів.

"Ми всі розуміємо, що, коли війна в Україні буде зупинена, Росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це означає, що рівень загрози також дуже швидко зросте", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю Financial Times.

Відео дня

Міністр оборони Литви Довіле Шакалене зробив аналогічні зауваження під час нещодавнього візиту до Великої Британії:

"Давайте не будемо плекати ілюзій. Давайте не будемо обманювати себе, що з Росією буде покінчено після України. Росія скористається часом після припинення вогню, щоб прискорити нарощування свого військового потенціалу. У них уже є величезна, навчена бойовим діям армія, яка стане ще більшою".

Певкур вважає, що з 600 000 російських військовослужбовців, які, за оцінками, наразі перебувають в Україні, 300 000 будуть передислоковані на інші ділянки.

"Ці люди не повернуться в різні частини Росії, щоб прибирати кукурудзу або робити щось іще, тому що зарплата, яку вони отримують в армії, у п'ять-десять разів більша від тієї, яку вони могли б отримувати у своєму рідному місті", зазначив він.

Країни Балтії особливо занепокоєні масштабними військовими навчаннями "Захід", які відбудуться поблизу їхніх кордонів у Росії та Білорусі цієї осені. Ці навчання імітують конфлікт з країнами НАТО і включають в себе десятки тисяч військовослужбовців, танків, літаків і артилерії.

Країни східного флангу НАТО, включно з Польщею та Румунією, заявили, що не можуть взяти на себе зобов'язання з розміщення військ в Україні на шкоду власній безпеці. Вони також застерегли від перекидання військових НАТО зі своїх країн для формування миротворчих сил в Україні.

"Ми не можемо ставити під загрозу безпеку східного флангу НАТО. Ми не можемо потрапити в пастку, що наші сили якимось чином закріплені в Україні. Тоді ми матимемо ризики на нашому кордоні", - сказав Певкур.

У НАТО очікують нападу Росії

Раніше президент Литви Гінатас Науседа заявив, що його країна готується до можливого наступу Росії на країни НАТО до 2030 року.

У німецькій розвідці також зазначали, що Росія може бути готова до великої війни з НАТО вже до кінця десятиліття.

При цьому глава Бюро національної безпеки Польщі генерал Даріуш Луковскі, у разі війни з Росією Польща зможе протриматися лише один-два тижні, а потім у неї закінчаться боєприпаси. При цьому деяких видів озброєння країні вистачить лише на 5 днів.

Вас також можуть зацікавити новини: