Тротуар провалився прямо під людьми.

У Бразилії різдвяна вечірка ледь не закінчилася трагедією. Дорослі та діти провалилися під яму, яка утворилася під їхніми ногами. Люди дивом не отримали смертельні травми.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Прірва під ногами" утворилася на набережній міста Жоїнвіль. Там проходила різдвяна вечірка. Тротуар раптово обвалився, у ямі опинилися 21 дорослий та 12 дітей.

Людям довелося самостійно вибиратися з ями. На щастя, ніхто не загинув, обійшлося без серйозних травм. На відео можна помітити, що люди, які опинилися у ямі, допомагали один одному.

Причини раптового обвалу тротуару наразі не встановлені. Проте є припущення, що яма утворилася через протікання труб, які знаходилися під асфальтом. Вода з труб, які можна роздивитися у "прірві", могла розмити землю.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Львівщині люди провалилися в 4-метрову яму зі сміттям. Постраждалих довелося визволяти рятувальникам.

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Автор: Поліна Кузенко