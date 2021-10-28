Постраждалих довелося визволяти рятувальникам.

На Львівщині люди провалилися у 4-метрову яму зі сміттям та не могли самостійно з неї вилізти. Постраждалих визволяли рятувальники, інцидент стався у Трускавці.

Про це повідомила прес-служба ДСНС Львівської області.

Так, 27 жовтня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Трускавці люди впали в яму. Інцидент стався на вулиці Стуса. В ямі, глибина якої складає приблизно чотири метри, опинилися дві особи. Люди не могли самостійно вибратися, тому їм на допомогу приїхали рятувальники.

"Рятувальники за допомогою штурмової драбини спустились в яму, обв’язали людей ременями та рятувальною мотузкою витягнули на поверхню та передали медикам", - повідомила прес-служба.

Читайте такожПід Одесою врятували хлопчика, який повис на прутах сталевого паркану (відео)Людей визволяли з ями 5 рятувальників особового складу. Виявилося, що люди не отримали значних травм від падіння у яму. Вони не потребували медичної допомоги. Проте чому мешканці Трускавця провалилися у яму та хто у цьому винен - наразі не повідомляється.

Раніше УНІАН повідомляв, що у РФ хлопчик встряг у грязьовий котлован, який "надійно" засипали комунальники. Дитину засмоктало в яму, інцидент потрапив на відео.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко