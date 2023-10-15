Міністр культури та спорту Ізраїлю Мікі Зоар сказав, на кому лежить відповідальність за вторгнення ХАМАС в Ізраїль.

Міністр культури та спорту Ізраїлю Мікі Зоар від імені уряду країни попросив вибачення у громадян за те, що влада виявилася не готова до терористичного нападу ХАМАС.

Таку заяву Зоар зробив під час національного ефіру, зазначивши, що він попросить пробачення як у жертв ХАМАС, так і у постраждалих, повідомляє The Times of Israel.

"Підготовки до такої атаки не було... Уряд, держава не були готові до такого нападу. Від імені уряду Ізраїлю і від імені всієї держави Ізраїль ми просимо пробачення за те, що сталося", — сказав Зоар.

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Міністр підкреслив, що відповідальність за неготовність до відбиття атаки ХАМАС "лежить на Уряді Ізраїлю і на всій державі Ізраїль".

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня ХАМАС вдерся в Ізраїль.

Станом на 15 жовтня 2023 року загальна кількість підтверджених жертв терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль досягла 1300 осіб. У їх числі - громадяни Ізраїлю, США, України, Росії, Таїланду, Непалу, Франції, Китаю. Поранено близько 3400 осіб. Були також захоплені терористами і відвезені в Газу в якості заручників близько 150-200 осіб, включаючи немовлят, дітей, жінок та літніх людей.

США не виключають введення військ для звільнення заручників у Газі.

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