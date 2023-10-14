Документи, написані арабською мовою, знайдені ізраїльськими солдатами, свідчать про напади на цивільних і захоплення заручників.

Бойовики ХАМАС, можливо, планували свою смертоносну атаку на півдні Ізраїлю більш ніж за рік до її проведення. Вісім сторінок з грифом "Цілком таємно" виявили в зоні бойових дій.

Видання Sky News повідомило, що на обкладинці пачки документів стояла дата "жовтень 2022 року". Це може означати, що плани розроблялися принаймні за 12 місяців до нападу.

Стверджується, що документи, написані арабською мовою, були знайдені ізраїльськими солдатами і рятувальниками. З них випливає, що бойовики ХАМАС планували напади на цивільне населення і захоплення заручників.

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Sky News показав документи експертам, які заявили, що, хоча їх важко підтвердити зі 100% впевненістю, вони, швидше за все, справжні. Чотири сторінки були опубліковані у відкритому доступі на каналі Telegram, який веде група добровольців South First Responders, що допомагає витягувати тіла загиблих.

Ще чотири сторінки були згодом передані телеканалу Sky News. Всі вони стосуються військового плану, спрямованого на кібуц Мефальсім, який знаходиться недалеко від Гази. Однак цей план не увінчався успіхом: бойовики були відкинуті місцевими силами безпеки.

Припущення про те, що в жовтні минулого року плани ХАМАС могли ретельно опрацьовуватися, є "дуже серйозним" провалом ізраїльської розвідки.

Джо Трузман (Joe Truzman), аналітик Фонду оборони і демократії (Foundation for Defence and Democracies Long War Journal), вважає, що "навряд чи на підготовку операції такого роду пішло кілька місяців".

"У цьому нападі брало участь безліч Збройних організацій і було багато з'єднань, включаючи навчання коммандос використанню парапланів, чого раніше ХАМАС не робив. Враховуючи кількість задіяних збройних груп, важко сказати, як ізраїльська розвідка могла пропустити цей момент. Я вважаю, що Ізраїль очікував подібної атаки від "Хезболли" на півночі, але не від палестинських угруповань в Газі", - зазначив експерт.

Один з документів має назву "Місія кібуц Мефальсім" та описує структуру відправленої групи, що складається з "командира і двох загонів по п'ять чоловік". З документа також випливає, що це "фаза А" нападу.

В іншому документі описуються плани "взяти в полон солдатів і цивільних заручників, а потім вести переговори". Крім того, одна група повинна була зробити дірки в загородженні, а інша повинна була вести артилерійський вогонь.

У документі йдеться наступне: "перша група відкриває пролом в дротяному загородженні і атакує кібуц з півдня". В іншому розділі вказується, яке обладнання буде потрібно для прорізання дроту, а також інформація про те, скільки часу буде потрібно бойовикам для прориву. Як приклад можна навести оцінку, згідно з якою "дріт третього покоління" займе "40 секунд".

На деяких сторінках також наводиться прогноз часу прибуття ізраїльського підкріплення, попередження про те, що війська, дислоковані поблизу, можуть прибути в кібуц "протягом 3-5 хвилин". Документи ХАМАС вже вилучалися ізраїльськими військами після попередніх атак, в тому числі в 2014 році.

Деякі ставлять питання, чому в документах вказані дати у форматі Григоріанського, а не ісламського календаря, враховуючи, що ХАМАС є ісламістською організацією. Однак експерти відзначили, що це не є чимось незвичайним, а один з них вказав, що подібне спостерігалося в документах, опублікованих іншими ісламістськими організаціями.

На першій сторінці документа також зображена емблема, використовувана збройним крилом Хамасу-бригадами "Аль-Кассам". Це ж зображення присутнє в інших документах ХАМАС і на його публічному Telegram-каналі.

Група South First Responders вперше почала розміщувати зібрані відео та фотографії в неділю 8 жовтня. Перші повідомлення з'явилися з місця проведення Фестивалю Supernova в Реїмі, а потім з різних поселень.

На одному зі знімків зображена карта, на якій докладно описаний маршрут руху Хамасу в районі поселень Кісуфім і Ейн ха-Шлоша.

Журналісти Sky News перевірили і знайшли відеозаписи, на яких зображені бойовики, що рухалися по цьому маршруту в суботу 7 жовтня.

Атака ХАМАС на Ізраїль - останні новини

Терористичне угрупування ХАМАС 7 жовтня здійснило масовану атаку на Ізраїль. При цьому частина бойовиків вторглася в південні регіони країни, де вбивали навіть дітей.

9 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що відновила контроль над захопленими населеними пунктами. Крім того, Єрусалим оголосив про повну блокад Гази.

13 жовтня стало відомо, що ізраїльська армія може провести наземну операцію у секторі Гази.

В результаті атак загинуло 1300 ізраїльтян, у тому числі принаймні 11 громадян України.

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