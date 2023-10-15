На даний момент ХАМАС утримує в заручниках понад 100 осіб, включаючи цивільних осіб, ізраїльських солдатів та невідоме число американців.

На тлі вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль, Сполучені Штати не виключають можливості введення своїх військ для звільнення заручників, захоплених в ході протистояння.

Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, зазначивши при цьому, що в даний час таких планів немає, повідомляє Fox News.

"Я не буду нічого виключати (можливість введення американських військ на територію Гази, - ред.), коли йдеться про повернення наших заручників додому. Ми працюємо над цим буквально по годинах, але, знову ж таки, для того, щоб виробити конкретні варіанти політики, необхідно мати набагато більше контекстної інформації, ніж та, яка доступна для використання зараз, і ми працюємо над цим", - заявив він.

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На даний момент ХАМАС утримує в заручниках понад 100 осіб, включаючи цивільних осіб, ізраїльських солдатів та невідоме число американців.

"Немає ніяких планів або намірів вводити американські війська для участі в бойових діях між Ізраїлем та ХАМАС", - підкреслив Кірбі, проте зазначив невизначеність в деталях місцезнаходження і точної кількості заручників.

"Ми активно намагаємося з'ясувати, де саме вони знаходяться, тобто, ми навіть не знаємо, скільки їх точно. Ми бачили невелику жменьку, ми знаємо, що їх може бути більше... ми знаємо, що вони можуть бути в різних групах, їх можуть переміщувати", - сказав Кірбі, зазначивши, що США мають бути "обережні" в публічному обговоренні зусиль щодо повернення заручників.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня угруповання ХАМАС здійснило наймасштабнішу за останні 50 років атаку на Ізраїль.

Ізраїль заявив про те, що має намір знищити ХАМАС всекторі Гази. Прем'єр Ізраїлю заявив, що демонстрація єдності "посилає чіткий сигнал нації, ворогу та всьому світу".

У ЦАХАЛ підрахували, скільки ізраїльських заручників ХАМАС утримує в Газі.

США побоюються прямого втручання Ірану. Занепокоєння Вашингтона викликає діяльність іранських проксі.

Станом на 15 жовтня 2023 року в Ізраїлі від початку атаки ХАМАС загинули понад 1400 осіб. За даними МОЗ, 369 осіб, які отримали поранення після нападу ХАМАС, залишаються на лікуванні в лікарнях.

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