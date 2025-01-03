За словами зоозахисників, через використання піротехніки страждають та гинуть тварини.

У Бельгії після багатьох інцидентів у новорічну ніч через використання феєрверків обговорюється питання про заборону продажу цих засобів приватним особам. Проте є і дискусії щодо того, аби запровадити таке рішення і на європейський рівень, пише Politico.

Тоді як фламандські мери міст країни наполягають на введенні європейського ембарго на продаж феєрверків, зоозахисники кажуть, що в першу чергу має бути національна заборона.

Відомо, що декілька бельгійських муніципалітетів вже запровадили місцеві заборони на продаж феєрверків, а в Асоціації фламандських міст та муніципалітетів (VVSG) стверджують, що чотири з п'яти мерів хотіли б бачити загальнонаціональну заборону.

Відео дня

"Ми бачимо з року в рік, що є жертви, що люди отримують поранення ніг і рук. Ми також бачимо, що деякі люди використовують феєрверки для нападу на працівників екстрених служб і поліцейських. Ситуація значно загострилася", - наголосила в інтерв'ю Politico прессекретар правозахисної групи Наталі Дебаст.

Попри місцеву заборону на піротехніку у Брюсселі в центрі міста було запущено декілька сигнальних ракет та петард. Зокрема у новорічну ніч у столиці Бельгії було заарештовано 159 людей, а загалом поліція зафіксувала понад 1700 інцидентів по всьому місту.

Водночас у VVSG вважають, що заборона на продаж має поширюватися на всі країни Європейського Союзу, аби люди не могли обійти її, просто перетнувши кордон, щоб купити феєрверки.

"Коли ми чуємо, що Європа повинна з чимось боротися, це, як правило, є виправданням для політиків, щоб нічого не робити у власній державі-члені. Я сподіваюся, що Бельгія нарешті заборонить феєрверки, тому що в новорічну ніч знову були жертви серед тварин. Вбили собаку, у корови стався серцевий напад, вбили коней, так що досить вже", - закликала директор групи захисту прав тварин GAIA Енн де Греф.

Наслідки використання феєрверків у світі

Раніше науковці розповіли, що сталося з птахами у Болгарії через феєрверки у новорічну ніч. Громадська організація "Зелені Балкани" зібрала птахів, з яких ветеринари змогли врятувати лише 15. Загалом на одній невеличкій ділянці було знайдено понад 600 птахів, які загинули через використання піротехніки.

Відомо, що в Україні ще 6 листопада 2023 року заборонили поширювати і застосовувати феєрверки та петарди. Зокрема було заборонено використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4.

Вас також можуть зацікавити новини: