Винятками є піротехнічні засоби класу F1 - найтихіші та найбезпечніші.

З 6 листопада в Україні набирає чинності закон, який забороняє використовувати та розповсюджувати більшість салютів, феєрверків й петард.

Про це повідомила у Facebook народний депутат України Євгенія Кравчук, яка була однією з авторів законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів. Вона зазначає, що ця заборона не стосується піротехнічних засобів класу F1 - найтихіших та найбезпечніших.

"Країна прокидається після чергової ночі обстрілів, щоб почати новий день. 621 день війни. Точно не час, і ще довго буде не час, для петард та феєрверків", - написала Кравчук.

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Вона зазначає, що забороняється використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;

забороняється продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;

забороняється продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.

Заборона салютів в Україні

Як повідомляв УНІАН, ініціатива щодо заборони феєрверків в Україні надійшла від небайдужих громадян. Влітку 2022 року Зеленський підтримав відповідну петицію, аргументуючи це тим, що зараз "кожен постріл, кожен вибух навіть на територіях, де немає бойових дій, створює важкий стрес і дискомфорт для кожного".

11 квітня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон №7438, яким заборонила продаж та використання феєрверків трьох класів. За це рішення проголосували 290 парламентарів.

2 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону в Україні продажу та використання феєрверків трьох класів.

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