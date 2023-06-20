Байден зазначив, що в цілому задоволений результатами поїздки Блінкена до Пекіна.

Президент США Джо Байден позитивно оцінив результати дводенного візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю.

"Він зробив пекельну роботу", - сказав Байден. - Тут ми на правильному шляху", передає Bloomberg. Він заявив про прогрес у відновленні американсько-китайських відносин після переговорів Блінкена і китайського лідера Сі Цзіньпіна.

"Він (прогрес-ред.) був досягнутий", - коротко резюмував Байден.

Західні оглядачі заговорили про те, що візит Блінкена підготував грунт для можливої зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіном на саміті G20 в Індії у вересні і відкриває дорогу китайському лідеру для візиту в США на форум Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в листопаді.

Візит Блінкена до Китаю

Вчора завершився візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна. Багато західних аналітиків назвали цю подію історичною.

В ході дводенного візиту, який здійснювався з метою зняття напруженості між двома країнами, Блінкен зустрівся з низкою високопоставлених чиновників Китаю. А завершувала поїздку зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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