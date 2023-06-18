Днями Путін заявив, що ядерні заряди вже на території Білорусі.

Президент США Джо Байден назвав переміщення ядерної зброї РФ на територію Білорусі "абсолютною безвідповідальністю" Росії.

"Я багато разів коментував це – це абсолютно безвідповідально", – сказав він у коментарі журналістам перед від'їздом до Філадельфії, передає SkyNews.

Крім того, американський лідер відповів на питання, чи спростять Штати вступ України до НАТО.

"Ні. Тому що вони мають відповідати однаковим стандартам. Тож я не збираюся спрощувати це. Я думаю, що вони зробили все, що пов’язано з демонстрацією спроможності до військової координації... Чи вона некорумпована? Чи відповідає вона усім стандартам, які виконує кожна інша країна в НАТО? Я думаю, що це буде. Я думаю, що це можливо. Але це не автоматично", - сказав Байден.

Ядерна зброя у Білорусі

Як раніше повідомляв УНІАН, російський президент Володимир Путін стверджував, що до 1 липня в Білорусі мають закінчити будівництво сховища для тактичної ядерної зброї. В ЄС пригрозили Мінську новими санкціями у разі отримання російської зброї масового знищення.

25 березня білоруський диктатор Олександр Лукашенко сказав журналістам, що переміщення ядерних боєприпасів почалося. Однак попри заяви Лукашенка, у Білому домі наголосили, що не бачать ознак розміщення ядерної зброї на території Білорусі.

Днями Путін в ході Петербурзького економічного форуму заявив, що перші ядерні заряди вже знаходяться на території Білорусі. За його словами, до кінця літа або до кінця цього року вони планують перемістити інші заряди.

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