Блінкен є чиновником США найвищого рівня, який відвідав Китай з моменту вступу Джо Байдена на посаду президента, і першим держсекретарем, який здійснив поїздку за останні п'ять років.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном наприкінці дводенного візиту до Пекіна.

Як зазначає Associated Press, зустріч в Будинку народних зборів була очікуваною і вважалася ключовою в успішності поїздки Блінкена. В іншому випадку, нехтування з боку китайського лідера стало б серйозною невдачею зусиль з ослаблення напруженості між країнами.

Зустріч з Сі Цзіньпіном відбулася після того, як Блінкен провів переговори з іншими високопоставленими чиновниками. За словами американського чиновника, Блінкен зустрічався сьогодні з високопоставленим дипломатом Китаю Ван І. Їх діалог тривав близько трьох годин.

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У підсумковому комюніке Міністерство закордонних справ Китаю сказано, що США несуть відповідальність за те, щоб зупинити "наростаючий спад китайсько-американських відносин" і повернути їх в нормальне русло. Там також зазначено, що на зустрічі з Блінкеном Ван І "вимагав, щоб США припинили роздувати "теорію китайської загрози" і зняли незаконні односторонні санкції проти Китаю.

У свою чергу, в Держдепартаменті заявили, що Блінкен "підкреслив важливість відповідального управління конкуренцією між США і КНР через відкриті канали зв'язку, щоб конкуренція не переросла в конфлікт".

Відносини Китаю та США

Останнім часом відносини між цими двома країнами серйозно загострилися. Масла у вогонь додав інцидент з китайським аеростатом-розвідником, який стався в лютому і викликав скасування візиту Блінкена в Китай.

У травні китайський міністр оборони на саміті в Сінгапурі навіть заявив, що конфлікт Китаю і США став би катастрофою для світу.

А пару днів тому президент США Джо Байден висловив надію на те, що йому вдасться зустрітися з Сі Цзіньпіном у найближчі місяці.

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