Після того, як місяці протестів не змогли позбавити влади Лукашенка, лідери опозиції почали розповзатися по різних партіях.

Білоруська опозиція розколюється. Колишній дипломат і міністр "у вигнанні" Павло Латушко оголосив про створення нової політичної партії. У неї поки немає назви.

Але її поява посилає сигнал про те, що широкий фронт, створений Світланою Тихановською, тепер розділився після місяців безплідних протестів, націлених позбавити Олександра Лукашенка влади, - пише Politico.

"Ми будуємо багатопартійну систему, в якій громадяни Білорусі будуть мати реальний вибір між політичними силами", - сказав Латушко під час відео-звернення, розміщеному інтернеті.

Читайте такожSüddeutsche: Нобелівський лауреат вважає початок війни в Білорусі можливимЙого рішення з'явилося через тиждень після того, як інший опозиційний лідер Віктор Бабаріко оголосив про створення власної партії. Хоча сам він зараз у білоруській в'язниці. Все це ставить в незручне становище Тихановську, яка стверджує, що перемогла на президентських виборах у серпні. Офіційні цифри говорять, що 80% білорусів проголосували за Лукашенка. Однак, цей результат широко засуджується як фальшивий.

Оголошення таких результатів виборів спричинило спалах протестів по всій Білорусі, які лояльні до Лукашенка сили жорстоко придушують. Тисячі людей опинилися за ґратами, а щонайменше 4 загинули. Опозиційні лідери або у в'язниці, або втекли з країни. Тихановська перебуває у Вільнюсі, а Латушко - у Варшаві.

Опозиція сподівається відновити масові протести, які вщухли взимку. У своєму зверненні Латушко закликав білорусів вийти на вулиці 9 травня, коли в країні будуть відзначати кінець Другої світової війни. Тихановська і Латушко - члени президії Координаційної ради Білорусі, неурядової організації, мета якої - провести демократичну передачу владу в країні.

Напружені зв'язки

Але двоє людей, наближених до президії, сказали Politico, що контакти між Тихановською і Латушком скоротилися. Для Тихановської головне - це зберегти єдність всіх головних опозиційних політиків проти Лукашенка, який вважає їх "терористами".

Читайте такожУ Мінську проходять затримання: силовики "пов’язали" журналістів й одного опозиційного політика"У нас немає іншого вибору окрім як лишатися об'єднаними. Ми працюємо разом, у нас спільна мета. Я розумію, що я граю об'єднавчу роль. Павло Латушко, Валерій Ціпкало, Віктор Бабаріко - у них є політичні амбіції, і це добре. Але наша головна мета - зробити Білорусь демократичною. Саме тому я тут", - сказала Тихановська Politico.

Даючи коментар зі свого офісу у Варшаві, Латушко заперечив будь-які конфлікти з Тихановською.

"Вона вирішила виставити себе наперед в критичний момент для історії нашого народу. Вона отримала багато голосів. І я дуже її поважаю", - сказав екс-дипломат.

У своєму відео він закликав створити "парламентсько-президентську республіку, засновану на принципі чергування влади з багатопартійною системою перевірок і противаги". Ідея полягає в тому, щоб створити партійну структуру, яка може швидко вступити й провести виборчу кампанію, якщо будуть дозволяти умови. Латушко також відкритий до переговорів з Лукашенком. За його словами, якщо білоруський автократ сяде за стіл, "в цей момент ми будемо знати, що він програв". Зі свого боку, Тихановська сказала, що готова організувати вільні й чесні вибори, а потім "продовжити приносити користь Білорусі".

Багато лідерів

Рух проти Лукашенка всередині Білорусі впродовж багатьох місяців був без лідерів. Він був організований спонтанно або через онлайн-форуми. Тож політикам буде важко приписати собі представницьку роль. Тихановська стала головним опозиційним кандидатом на виборах в серпні після того, як Лукашенко кинув за ґрати її чоловіка-блогера Сергія, а також Бабаріко - колишнього банкіра, який був досить популярним.

Читайте такожForeign Policy: У Білорусі в'язниці чекають ціле покоління, яке могло зробити країну кращоюПроводити у Білорусі зміри громадської думки дуже не просто. Але опитування свідчать про роздробленість підтримки опозиційних політиків. У січні онлайн-опитування, проведене Chatham House, дійшло висновку, що Бабаріко був найбільш популярним. За нього готові голосувати 28,8% білорусів. І це трохи більше, ніж за Лукашенка. На другому місці опинився Латушко з 12,1% підтримки. Тихановську і кількох інших політиків готові підтримати близько 4%.

"Якщо Бабаріко випустять, він стане реальним конкурентом. Але уряд розуміє це і не дозволить йому вийти на свободу. Тюремний термін буде довгим", - сказав директор мінського аналітичного центру "Мінський діалог" Євгеній Прейгерман.

За його словами, Тихановська претендує на легітимність через результати виборів. Але вона "не змогла перетворити символічний капітал у політичне лідерство". Попри ці сумніви, очевидно, що саме Тихановська стала головою білоруської опозиції. Вона зустрічається зі світовими лідерами, приймає нагороди з захисту прав людини і спілкується зі ЗМІ. Багато країн визнають її переможцем виборів, які пройшли в серпні торік.

Читайте такожCNN: Білоруси незаконно переходять кордон України, тікаючи від тортур й зґвалтувань міліції"Ніхто не може зрівнятися з її позицією всередині й за межами Білорусі. Вона змогла створити сильну команду, збудувати міжнародну підтримку й зберегти імпульс руху, попри всі перешкоди з боку Лукашенка й його машини пропаганди", - сказав директор з питань Центральної й Східної Європи в "Німецькому фонді Маршалла" Йорг Форбріг.

Це створює проблеми для Латушка у його бажанні очолити нову політичну силу. Особливо коли йдеться про здобуття схвалення головного союзника Лукашенка - Росії.

"Попри те, що він професіонал, якого поважають і який глибше розуміє дипломатію, ніж Тихановська, Латушко все одно не може залагодити розрив між Москвою і ЄС. Росія не бачить його тим, з ким можна працювати", - сказав Форбріг.

Протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, відкривали політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі "розхитують ззовні", зокрема з Польщі, Литви, України та США.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня минулого року в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

27 березня в Мінську було оголошено мітинг біля площі Бангалор. Очікувалося, що він стане першим масовим протестом проти режиму Олександра Лукашенка у 2021 році. На вулицях столиці від ранку були колони військової техніки та омонівці.

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Переклад: Лесь Димань