Тихановська розповіла про нову стратегію, втілення якої почнеться вже завтра.

У Білорусі погода стає теплішою. Тож опозиція планує натиснути на авторитарного лідера Олександра Лукашенка й відновити масові протести. Це відбудеться вже завтра.

"Ми повинні притиснути режим і нарешті почати переговори, яких ми вимагали", - сказала Politico Світлана Тихановська, яка була головною суперницею Лукашенка на минулорічних президентських виборах.

Тихановська переїхала в сусідню Литву одразу після виборів, які пройшли 9 серпня і під час яких Лукашенко вдався до масових фальсифікацій, щоб зберегти собі владу. Він править країною з 1994 року. В Білорусі спалахнули масові протести з вимогами відставки Лукашенка, на які він відповів жорстокими репресіями.

Читайте такожCNN: Білоруси незаконно переходять кордон України, тікаючи від тортур й зґвалтувань міліціїЩонайменше четверо опозиційних активістів були вбиті, а ще сотні - побиті й принижені. Місцеві правозахисники зафіксували приблизно 850 випадків, коли людям оголошували кримінальні обвинувачення за участь у мирних протестах. Більше 30 тисяч демонстрантів оштрафували й кинули до в'язниці за лічені тижні. Суди винесли тяжкі вироки репортерам, які писали про протести.

В кінці осені вуличні акції вщухли. А впродовж зими вони скоротилися до нерегулярних і нечисленних зібрань, Лукашенко вистояв, спираючись на грубу силу й союз з Росією. Видання також нагадує, що ЄС й інші країни запровадили санкції проти нього й високопоставлених чиновників його режиму.

Зіштовхнувшись з відмовою Лукашенка відступити, опозиція збирається відновити протести з новою силою, щоб показати автократу, що він не переміг.

"Людей кидають за ґрати щодня. Міліція вдирається до громадян додому, влаштовує обшуки, забирає людей. Але люди готові, попри все це. Протестні настрої незадушені", - сказала Тихановська.

Зміни на верхівці

Мета опозиції - почати переговори про мирну передачу влади в Білорусі.

"Ми повинні прийти на переговори з Лукашенком спокійно, як це має відбуватися в цивілізованому суспільстві", - додала Тихановська.

Читайте такожForeign Policy: У Білорусі в'язниці чекають ціле покоління, яке могло зробити країну кращоюВона порівняла нинішню боротьбу проти режиму Лукашенка з грою "Дженга", в ході якої гравці обережно витягують один за одним дерев'яні блоки, складаючи їх згори.

"Кожен блок може виявитися останнім, після якого режим завалиться", - сказала вона.

Попри розгубленість в деяких частинах опозиції через провал усунення Лукашенка з посади, попри місяці мирних протестів, Тихановська наполягає, що тактичних змін не буде.

"Я розумію, що у людей різні настрої. Однак, як жінка і мати, я не хочу нових жертв. Я досі віру в мирне рішення. І ми весь час закликаємо: припиніть бити власних людей", - наголосила Тихановська.

Інша проблема для опозиції - це той факт, що вуличні протести лишаються без лідерів. Оскільки всі помітні діячі опозиції або були змушені полишити країну, або потрапили за ґрати. Поки що Тихановська планує продовжувати керувати опозицією з-за кодону й виключає своє повернення в стилі Олексія Навального, якого після прильоту в Росію одразу ж відправили у колонію.

"Я не можу повернутися в Білорусь. Безумовно, це був би великий крок з мого боку. Але зараз я не думаю, що це опція. Скажімо про це досить банально: що я можу зробити з в'язниці? Нічого. Зараз я можу представляти білоруський народ на всіх міжнародних платформах, зустрічатися зі світовими лідерами, привертати максимальну увагу до Білорусі. Я буду робити це стільки, скільки буде потрібно. Але якщо я побачу, що моє повернення радикально змінить ситуацію в Білорусі, я прийму необхідне рішення у відповідний час", - пояснила вона.

Плани на майбутнє

Читайте також"Тиск зростатиме": Тихановська розповіла, коли піде ЛукашенкоСтавши президентом Білорусі, Тихановська збиралася звільнити всіх ув'язнених політиків й активістів включно з її чоловіком. А також оголосити про проведення нових чесних виборів. Але зараз, у вигнанні, вона дивиться на своє майбутнє по-іншому. Тихановська каже, що здобула "цінний досвід" у захисті прав людини й свобод у Білорусі. І коли ера Лукашенка закінчиться, вона не бачить можливості "покинули все, що було напрацьовано, і повернутися до рутини домашнього життя".

"Все змінилося. Я переконана, що з досвідом, який я здобула, з цими знаннями й навичками я можу продовжити приносити користь Білорусі. Мене справді надихає тема захисту прав людини після всіх звірств білоруського уряду проти свого народу", - сказала Тихановська.

Вона додала, що її "не приваблює жодна конкретна посада" в новій Білорусі. Однак, якщо білоруси захочуть, вона стане "ким завгодно".

Протести й затримання в Білорусі: що відомо

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них насильство, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Під час протестів постраждали, були заарештовані та затримані тисячі людей, у тому числі десятки журналістів. Кілька людей загинули. Останнім часом протестні акції мають локальний характер.

Опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, однак в підсумку всі члени президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном. Євросоюз запровадив санкції стосовно Лукашенка та його оточення.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і запровадили санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

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Переклад: Лесь Димань