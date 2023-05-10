За ситуацією на мітингу спостерігають правоохоронці.

Акція протесту пройшла 10 травня біля будівлі Міністерства закордонних справ Грузії. Люди виступили проти відновлення прямого авіасполучення з Російською Федерацією.

"Біля будівлі МЗС Грузії проходить акція проти відновлення прямого авіасполучення з Росією", - йдеться у повідомленні видання "Ехо Кавказу".

На оприлюднених кадрах видно, що учасники акції прийшли з плакатами. Зазначається, що на одному з них написано "Росія - окупант". Крім того, у деяких людей присутні свистки.

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Також на мітинг під будівлею МЗС Грузії прибули правоохоронці.

Відновлення авіасполучення між Грузією і РФ - що відомо

Президент Російської Федерації Володимир Путін 10 травня скасував візовий режим для громадян Грузії. Крім того, Кремль офіційно дозволив прямі авіарейси в країну. Рішення вступає в силу з 15 травня.

У зв'язку з цим в МЗС РФ скасували рекомендацію про небажане відвідування росіянами Грузії і заявили, що рішення Путіна "йдуть в руслі підходу про полегшення контактів між жителями двох країн".

У свою чергу грузинська президент Саломе Зурабішвілі заявила, що подібні кроки Кремля неприйнятні. Вона запропонувала ввести тримісячні візи для громадян РФ і скликає Раду національної безпеки.

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