Голова грузинської провладної партії Іраклія Кобахідзе виступив за відновлення прямого авіасполучення між Тбілісі та Москвою.

У Міністерстві закордонних справ України розкритикували бажання провідних політиків Грузії відновити авіаційне сполучення між Тбілісі та Москвою.

Речник МЗС Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook прокоментував заяву голови грузинської провладної партії "Грузинська мрія - демократична Грузія" Іраклія Кобахідзе, який виступив за відновлення прямого авіасполучення між Тбілісі та Москвою.

Як наголосив речник МЗС, Кобахідзе "зробив таку заяву у відповідь на похвалу з боку міністра закордонних справ РФ уряду Грузії щодо неприєднання до санкцій заходу проти Росії за її агресію проти України".

Відео дня

"Тбілісі та Москва обмінюються реверансами на тлі непокараних злочинів Росії проти грузинського народу та окупації частини грузинської території. Ми також вважаємо, що подібна проросійська риторика не відповідає духу дружніх і стратегічних відносин України та Грузії, суперечить грузинському курсу на набуття членства в Європейському Союзі", - відзначив Ніколенко.

Як запевнив речник, Україна – як на рівні уряду, так і на рівні народу – завжди стояла пліч-о-пліч з Грузією, особливо в одні із найтяжчих днів її історії.

"Відсутність дієвої солідарності з Україною з боку деяких політиків Грузії на тлі намагань Росії знищити українців у геноцидній війні є політичною підлістю", - наголосив Ніколенко.

При цьому речник МЗС підкреслив, що "підтримка нашої держави з боку офіційної влади Грузії у протистоянні агресії Росії та деокупації української території відповідає інтересам не лише України, але й Грузії".

Війна в Україні: позиція Грузії

25 лютого прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі сказав, що його держава не приєднається до західних санкцій проти Росії, запроваджених у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Гарібашвілі підтвердив свою позицію 3 квітня.

Німецьке видання Die Welt зазначало, що Грузія боїться стати наступною жертвою Путіна. Влітку російська еліта вже натякнула на розширення масштабів агресії та планів про "відновлення" СРСР.

Київ просив Тбілісі передати йому комплекси "Бук", які Україна надала Грузії під час війни з Російською Федерацією у 2008 році, але отримав відмову.