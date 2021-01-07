Кулеба стурбований подіями у Вашингтоні.

У Міністерстві закордонних справ України висловили стурбованість через масові протести та безлади у США.

Про це написав у своєму Twitter керівник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба.

"Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше", - зазначив він.

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За словами міністра, це важливо не лише для США, а й для України та всього демократичного світу.

Протести у США: що відбувається у Вашингтоні

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Автор: Юрій Годован