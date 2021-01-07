У МЗС України відреагували на події в США / REUTERS
У Міністерстві закордонних справ України висловили стурбованість через масові протести та безлади у США.
Про це написав у своєму Twitter керівник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба.
"Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше", - зазначив він.
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За словами міністра, це важливо не лише для США, а й для України та всього демократичного світу.
Протести у США: що відбувається у Вашингтоні
- Прихильники Дональда Трампа, які проводили мітинг у Вашингтоні, прорвалися в будівлю Капітолію. Там члени Конгресу мали намір затвердити результати виборів президента США і перемогу на них Джо Байдена.
- В результаті сталися сутички з поліцією, відомо про стрілянину і поранених як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронців. Також є інформація про одного загиблого.
- Спікер Палати представників США, один з лідерів демократів Ненсі Пелосі попросила ввести війська Національної гвардії для очищення і захисту Капітолію. Пентагон вирішив направити в Вашингтон 1100 озброєних бійців.
- У Вашингтоні вже ввели комендантську годину та знешкодили дві бомби.
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