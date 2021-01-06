Пристрої були підірвані в безпечних умовах.

На тлі заворушень у Вашингтоні силові структури знешкодили щонайменше два справжніх вибухових пристрої.

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Про це повідомляє CNN, посилаючись на співробітника федеральних правоохоронних органів. За його словами, пристрої були підірвані в безпечних умовах.

Одну бомбу знайшли безпосередньо на території комплексу Капітолію, другу – в будівлі Національного комітету Республіканської партії.

Перемога Джо Байдена і заворушення в США

3 листопада в США відбулися президентські вибори. Згідно з останніми підрахунками, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.

4 січня з'явився аудіозапис телефонної розмови, в якому Трамп вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера знайти достатньо голосів, щоб скасувати результати виборів у штаті, де переміг Джо Байден.

Сьогодні Конгрес мав затвердити результати виборів президента США. До будівлі Конгресу (Капітолію) стягнулися прихильники Трампа і штурмом прорвалися всередину. Засідання було зірвано, заворушення тривають.

В ході заворушень постраждали кілька людей, включно з поліцейськими. Одна протестувальниця дістала вогнепальне поранення і госпіталізована в критичному стані.

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Автор: Дмитро Захаров