Свій намір міністри пояснили погіршенням ситуації з безпекою в регіоні.

Міністри оборони Польщі, Естонії, Латвії та Литви оприлюднили спільну заяву, в якій рекомендують денонсувати Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін. Заява опублікована 18 березня на сайті польського уряду.

Свій намір міністри пояснили погіршенням ситуації з безпекою в регіоні, зокрема зростанням загрози проти держав-членів НАТО, які межують з Росією та Білоруссю.

"У світлі цієї нестабільної ситуації з безпекою, позначеної агресією Росії та постійною загрозою, яку вона становить для євроатлантичної спільноти, вкрай важливо визначити всі заходи, які можуть сприяти зміцненню нашої спроможності стримування та оборони", - йдеться у заяві.

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Тому вони вважають, що "в нинішньому середовищі безпеки" вкрай важливо надати збройним силам "гнучкість і можливість вибору щодо потенційного використання сучасних систем зброї та рішень для зміцнення захисту східного флангу Альянсу".

Рекомендуючи одностайно денонсувати Оттавську конвенцію, міністри заявляють, що їхні країни "готові та здатні використовувати будь-які засоби", необхідні для захисту території і свободи.

Утім, попри вихід із конвенції, запевняють вони, країни залишаються "відданими міжнародному гуманітарному праву, включаючи захист цивільних осіб під час збройних конфліктів":

"Наші країни й надалі дотримуватимуться цих принципів, одночасно захищаючи нашу безпеку".

Безпекова ситуація у Європі: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Європі доведеться добре затягнути пояси та збільшити витрати на оборону у зв’язку з тим, що президент США Дональд Трамп пригрозив скоротити підтримку континенту з боку Америки та через агресію Росії щодо України. Європейські лідери обговорюють можливість збільшення витрат на оборону найближчим десятиліттям з 2 до 3,5% ВВП, або навіть вище.

Також зазначалося, що "ядерна парасолька" Франції наразі не здатна захистити Європу. Експерти кажуть, що ядерний арсенал Франції, який становить близько 300 боєголовок, занадто малий, щоб захистити весь регіон. Для порівняння, у США 5000 боєголовок, у Росії – 5580, частина з яких нещодавно була переміщена до Білорусі.

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