Також у Польщі визнали російського олігарха особою, перебування якої на території країни є небажаним.

Польща залишила свої санкції проти російського олігарха В'ячеслава Моше Кантора, якого було виключено із санкційного списку ЄС на вимогу Угорщини. Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк на своїй сторінці у соцмережі X.

За його словами, 15 березня він підписав рішення про визнання Кантора "особою, перебування якої на території Республіки Польща є небажаним".

За інформацією ЗМІ, Кантор має тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Зняття санкцій з російського олігарха - що відомо

Як писав УНІАН, 14 березня ЄС зняв санкції з російського олігарха і ще кількох осіб, як цього вимагала Угорщина. Зазначається, що з-під їхньої дії вивели олігарха В'ячеслава Моше Кантора, сестру мільярдера Алішера Усманова - Гульбахор Ісмаїлову, міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова та російського бізнесмена Володимира Рашевського.

Крім того, санкції було скасовано щодо трьох осіб, які вважаються померлими.

Також Люксембург закликав виключити зі списку магната Михайла Фрідмана, але на таке рішення Європейський Союз не пішов.

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