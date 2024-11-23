США майже три роки відмовлявся від передачі цього виду озброєння Україні, але все змінилося. Експерти пояснили, у чому сенс протипіхотних мін.

Президент США Джо Байден ухвалив рішення про передачу Україні протипіхотних мін. Протягом останніх років в адміністрації Байдена не хотіли йти на цей крок, тому що цей тип зброї становить великий ризик, зокрема, для мирних жителів - їхнє розмінування небезпечне і дороге, пише The Washington Post.

Що таке протипіхотні міни?

Протипіхотні міни - це невеликі вибухові заряди, закопані в землю або встановлені на ній, призначені виключно для того, щоб або вбити, або поранити ворожі війська. Вони можуть бути приведені в дію фізичним контактом, людиною, що знаходиться поруч, або дистанційно.

Один із чиновників повідомив виданню, що міни завдяки системі дистанційного мінування ADAM можуть бути налаштовані на самознищення або втрату заряду батареї, щоб зробити їх неактивними у встановлений час після їхнього розгортання. При цьому невідомо, яку саме кількість протипіхотних мін США мають намір передати Україні.

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Які країни дозволяють використовувати протипіхотні міни?

Розгортання і передача протипіхотних мін заборонені більш ніж 160 країнами, включно з Україною - учасниками Оттавської конвенції 1997 року.

Ні Росія, ні Сполучені Штати не є учасниками цього договору, хоча адміністрація Байдена заявила, що планує дотримуватися його правил, за винятком Корейського півострова, де американські війська використовують ці пристрої для захисту північного кордону Південної Кореї.

Україна ж заявила, що здійснює своє право на самооборону відповідно до міжнародних зобов'язань. Договір дозволяє використовувати деякі міни, зокрема протитанкові та дистанційно керовані (наприклад, Claymores), які вважаються безпечнішими для цивільного населення.

Скільки коштують протипіхотні міни?

За даними НАТО, міни відносно дешеві у виробництві - від 3 до 75 доларів за одиницю - але дорожчі у знешкодженні: на знешкодження кожної міни йде приблизно від 300 до 1000 доларів.

Інші новини про протипіхотні міни для України

Раніше УНІАН повідомляв, що протипіхотні міни від США допоможуть стримувати наступ РФ, але є нюанс.

Крім того, які протипіхотні міни Україна отримає від США. Найголовніше, це те, що ЗСУ вже знайомі з системою дистанційного мінування ADAM.

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