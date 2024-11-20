Зупинять 'м'ясні' штурми росіян: які протипіхотні міни Україна отримає від США

Експерти прогнозують, що йдеться про міни ADAM, які здатні вражати ворожу піхоту з високою ефективністю.

США ухвалили рішення про постачання Україні протипіхотних мін. Відтак, тепер ЗСУ можуть розраховувати на розширення можливостей відбиття російських "м'ясних" штурмів за допомогою нових засобів, пише Defense Express.

Велике питання виникає відносно самого типу протипіхотних мін. У багатьох пакетах допомоги фігурували міни направленої дії M18A1 Claymore. При цьому ці постачання розпочались ще у 2022 році, також їх передача закріплена у переліку переданого до України озброєння та військової техніки, але без вказання кількості.

Вочевидь мова йде про інший засіб. У Washington Post, який й повідомив про нове рішення США, не розкрили їх тип, а з усіх деталей те, що вони мають механізм самоліквідації чи самодеактивації. Ймовірно, йдеться про систему дистанційного мінування ADAM.

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Це припущення пов'язано з тим, що у збройних сил США загалом не так і багато видів протипіхотних мін на озброєнні. Водночас ADAM частково вже знайомий у ЗСУ, бо входить до сімейства FASCAM, як і 155-мм снаряди RAAM. Зокрема снарядів RAAM, які оснащені протитанковими мінами M741 та M718, станом на серпень 2024 ЗСУ отримали понад 60 тисяч.

ADAM має схожий принцип дії, але вже із протипіхотними мінами M67 чи M72, по 36 у кожному снаряді, який має індекс M692 та M731 відповідно. Різниця полягає лише у часі самоліквідації - 4 або 48 годин, у випадку якщо цього не сталось вона все одно стає неактивною не пізніше 14 діб, бо батарея міни, яка живить детонатор, розрядиться до цього часу.

Міни M67 та M72 системи ADAM під час падіння на ґрунт випускають "вуса", контракт з якими призводить до активації міни шляхом спрацювання вишибного заряду, який вистрілює уламковий елемент на висоту близько 1,5 метра, де він і підривається. Ефективний радіус ураження живої сили - 7 метрів.

Один снаряд ADAM розкидує міни на відстань до 600 метрів від точки прицілювання. Тому для щільного мінування місцевості необхідно здійснити ряд пострілів.

Система ADAM з'явилась на озброєнні США у 1975 році й розроблялась спеціально під умови повномасштабної війни з СРСР. Якщо Україна отримає саме ці міни, то це означає дійсно дієве посилення оборони України ефективним засобом проти російської навали піхоти.

Україна отримає американські протипіхотні міни

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден дозволив постачання протипіхотних мін Україні, що має допомогти ЗСУ стримувати наступ окупаційної армії.

Водночас українська сторона давно просила їх, щоб розмістити на передовій та стримати наступи росіян. За словами американських посадовців, Білий дім стурбований успіхами окупантів на фронті та бачать нагальну необхідність стримати їх. При цьому Пентагон розцінює це постачання одним з найкорисніших кроків для сповільнення загарбників.

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