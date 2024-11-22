Сінгх зазначила, що США надали протипіхотні міни Україні, оскільки "поле бою та боротьба змінилася".

Протипіхотні міни, надані США, ЗСУ будуть використовувати лише на українській території.

Про це заявила заступниця речника глави Пентагону Сабріна Сінгх. "Українці запевнили нас, що будуть використовувати їх лише в Україні. Ми пропонуємо різні типи мін", - сказала чиновниця, відмовившись надати більш детальну інформацію.

Сінгх зазначила, що США надали протипіхотні міни Україні, оскільки "поле бою та боротьба змінилася", тому й Вашингтон змінює допомогу.

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"Росія змінила свою тактику. Вона не веде наступ механізованими силами, а веде їх піхотою. Тому ці протипіхотні міни і те, як їх можна буде використовувати на полі бою, будуть потрібні Україні", - деталізувала Сінгх.

Передача протипіхотних мін від США

Днями президент США Джо Байден дозволив передачу ЗСУ протипіхотних мін. Україна вже давно просила їх, щоб розмістити на передовій та стримати наступи росіян.

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, це допоможе зупинити піхотні штурми росіян. Пентагон розцінює це постачання одним з найкорисніших кроків для сповільнення окупантів.

Аналітики Defense Express також вважають, що протипіхотні міни дозволять зупинити "м'ясні штурми".

Вчора міжнародна правозахисна організація Amnesty International розцінила постачання ЗСУ протипіхотних мін, як "необачне рішення".

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